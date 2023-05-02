Смирнов Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Петр Григорьевич

Смирнов Петр Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнов
Имя
Петр
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
02 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 299
Источник
Скан
Оригинальная запись
9959. СМИРНОВ, ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ, 52 л. Гр. Усманск. у., Кр.-Байгорск. в. и с.; — Р. Т. г. Тамбова. Неподчин. власт., изгнан, из пред. Р. С. Ф. С. Р. Исп. 2 апр. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close