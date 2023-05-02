Смирнов Петр Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 299
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9959. СМИРНОВ, ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ, 52 л. Гр. Усманск. у., Кр.-Байгорск. в. и с.; — Р. Т. г. Тамбова. Неподчин. власт., изгнан, из пред. Р. С. Ф. С. Р. Исп. 2 апр. 920.
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