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Чуксина Анна Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чуксина
Имя
Анна
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
03 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 364
Источник
Скан
Оригинальная запись
13930. Чуксина Анна Васильевна, 45 л., Бур.-Монгольск. АССР, г. В.-Удинска. Н. С. 17 уч. Бур.-Монгол. АССР. Ст. ст. 2 ч. 86, 88 90, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 3/ѴІІ—26.

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