Чуксина Анна Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чуксина
- Имя
- Анна
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 03 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 364
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13930. Чуксина Анна Васильевна, 45 л., Бур.-Монгольск. АССР, г. В.-Удинска. Н. С. 17 уч. Бур.-Монгол. АССР. Ст. ст. 2 ч. 86, 88 90, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 3/ѴІІ—26.
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