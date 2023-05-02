Минеев Федор Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Минеев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 13 сентябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 149
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 74691. МИНѢЕВЪ, ФЕДОРЪ НИКИТИНЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Суздальск. у., в. и с. Нелышей, 47 л.; — У. Чл. О. С., по Шуйск. у., 16 и 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 13 Сент. 907. | 900 99186 1655 У. | 95 58230 169 М. | 98 91210 1657 У. | 84 38042 170 М. | 96 93241 1642 У.
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