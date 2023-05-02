Расторгуев Федор Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Расторгуев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 15 июль 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10200. Расторгуев Федор Ефимов., 27 л., Сапожковск. у., Песоченск. в., д. Отрады. Н. С. 3 р. г. Рыбинска. Ст. 162 п. "в", л. с. 6 м. 15 июля 927.
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