Карастелев Петр Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карастелев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 163
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133515. КАРАСТЕЛЕВЪ, ПЕТРЪ СЕМЕНОВЪ. К. Кирсанов. у., Осино-Гаевск. в., с. Рудовки 28 л.; — Г. С. г. Кирсанова 2 Окт. 909, 170 М., тюр. 5 м. Исп. 2 Окт. 909. | 906 г. Полк. Суд. за оскорбл. фельдфебеля — дислиплинарн. батал. 1 г. и 8 м.
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