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Карастелев Петр Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карастелев
Имя
Петр
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 163
Источник
Скан
Оригинальная запись
133515. КАРАСТЕЛЕВЪ, ПЕТРЪ СЕМЕНОВЪ. К. Кирсанов. у., Осино-Гаевск. в., с. Рудовки 28 л.; — Г. С. г. Кирсанова 2 Окт. 909, 170 М., тюр. 5 м. Исп. 2 Окт. 909. | 906 г. Полк. Суд. за оскорбл. фельдфебеля — дислиплинарн. батал. 1 г. и 8 м.

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