Усачев-Алименев Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсачев-Алименев Иван Ильич

Усачев-Алименев Иван Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Усачев-Алименев
Имя
Иван
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
8742. УСАЧЕВ-АЛИМЕНЕВ, ИВАН ИЛЬИЧ, 24 л. Гр. Мещовск. у., Фроловск. в., д. Жердева;—Н. С. 4 уч. Мещовск. у. Дезерт., лиш. св. 3 г. Исп. 10 окт. 921.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close