Усачев-Алименев Иван Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усачев-Алименев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8742. УСАЧЕВ-АЛИМЕНЕВ, ИВАН ИЛЬИЧ, 24 л. Гр. Мещовск. у., Фроловск. в., д. Жердева;—Н. С. 4 уч. Мещовск. у. Дезерт., лиш. св. 3 г. Исп. 10 окт. 921.
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