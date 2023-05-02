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Мамонтова Надежда Никитична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мамонтова
Имя
Надежда
Отчество
Никитична
Дата исполнения приговора
21 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8699. МАМОНТОВА НАДЕЖДА НИКИТИЧНА, 40 л., Ижевск. у., Нылги-Жикинск. в., д. Пунем. Вотск. Облсуд. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 5 л. Исп. 21 дек. 923.

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