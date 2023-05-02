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Кныш Владимир Юрьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кныш
Имя
Владимир
Отчество
Юрьев
Дата исполнения приговора
16 февраль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
41322. КНЫШЪ, ВЛАДИМІРЪ ЮРЬЕВЪ. К. Слуцк. г., Тишковичск. в., д. Куцовщины, 30 л.; — Минск. О. С. 2 ч. 1484 и 1492 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 16 Февр. 907.

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