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Ерин Пимен Фомич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ерин
Имя
Пимен
Отчество
Фомич
Дата исполнения приговора
28 ноябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
1035. ЕРИН, ПИМЕН ФОМИЧ, 30 л. Гр. Сердобск. у., Владыкинск. в. и с.;—Саратовск. ГубРевтриб. Ст. Ст. 116, 180 п. «в», 206 ч. 4, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 28 ноября 922.

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