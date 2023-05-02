Ерин Пимен Фомич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ерин
- Имя
- Пимен
- Отчество
- Фомич
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1035. ЕРИН, ПИМЕН ФОМИЧ, 30 л. Гр. Сердобск. у., Владыкинск. в. и с.;—Саратовск. ГубРевтриб. Ст. Ст. 116, 180 п. «в», 206 ч. 4, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 28 ноября 922.
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