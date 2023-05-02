Ахузин Ибрагим Хосянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахузин
- Имя
- Ибрагим
- Отчество
- Хосянов
- Дата исполнения приговора
- 08 май 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 380. АХУЗИН, ИБРАГИМ ХОСЯНОВ. 47 л. Гр. Кузнецк. у., Сюзюмск. в., д. Индерки; — Н. С. 4 р-на Городищенск. у. Кража. лиш. св. 9 м. Исп. 8 мая 919.
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