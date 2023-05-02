Жарова Марианна Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жарова
- Имя
- Марианна
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33454. ЖАРОВА, МАРІАННА ВАСИЛЬЕВА. Лиш. ос. пр. изъ к. Ярослав. у., Бурмакинск. в., д. Гашекъ, 22 л.; — Ярослав. О. С., 149, 152, 977 и 2 ч. 1655 У. и 177 М., тюр. 3½ г. Исп. 14 Янв. 908. | 906 2567 1655 У. | 905 39320 169 М. | 904 32335 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. №№ 86163 и 31811.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.