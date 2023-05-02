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Баланичев Алексей Евгеньевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баланичев
Имя
Алексей
Отчество
Евгеньевич
Дата исполнения приговора
01 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
1390. Баланичев Алексей Евгеньевич, 22 л., Вологодск. у., Грязовецк. в., д. Говракова. Н. С. 6 уч. Вологодск. у. Ст. 144, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 1 февр. 926.

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