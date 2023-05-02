Штейнвас Софья Моисеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Штейнвас
- Имя
- Софья
- Отчество
- Моисеевна
- Дата исполнения приговора
- 26 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8321. ШТЕЙНВАС, СОФЬЯ МОИСЕЕВНА, 50 л. Гр. Великолуцк. у., Медведовск. в., с. Петровского; - Н. С. Яранско-Великолуцк. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 26 сент. 919.
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