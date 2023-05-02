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Штейнвас Софья Моисеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Штейнвас
Имя
Софья
Отчество
Моисеевна
Дата исполнения приговора
26 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
8321. ШТЕЙНВАС, СОФЬЯ МОИСЕЕВНА, 50 л. Гр. Великолуцк. у., Медведовск. в., с. Петровского; - Н. С. Яранско-Великолуцк. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 26 сент. 919.

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