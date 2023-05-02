Грудзинский Андрей Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грудзинский
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46310. ГРУДЗИНСКІЙ, АНДРЕЙ МИХАЙловъ. К. Ленчицк. у., гм. Лѣсьмержъ, д. Серповъ, 16 л., рд. въ г. Лодзи; — Петроков. О. С., 169, 5 п. 170 и 171 М., 4 п. 134, 135, 140 и 1643 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 3 Мая 905.
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