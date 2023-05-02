Суйтс Иоганнес Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Суйтс
- Имя
- Иоганнес
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 346
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88184. СУЙТСЪ, ІОГАННЕСЪ ЯНОВЪ, 31 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Ревельск. у., Курнальск. в.; — Ревельск. О. С., 19 Апр. 911, 152¹, 1 ч. 1655 и 1659¹ У;, арест. отд. 1 г., съ зач. 5 м. и 7 дн. предв. заключ. Исп. 3 Іюня 911. | 908 115495 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 26451. | 907 19256 169 М.
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