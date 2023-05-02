Федоров Александр Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Александр
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 364
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12490. ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 16 л., Чебоксарск, у., Воскресенск. в., д. Сюндюково. Чувашск. Облсуд. Ст. 167, лиш. св. 1 г. 4 м. П. В. З. С. 13/ХІ—24.
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