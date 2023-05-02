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Доронин Георгий Георгиев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Доронин
Имя
Георгий
Отчество
Георгиев
Дата исполнения приговора
02 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
Источник
Скан
Оригинальная запись
46557. ДОРОНИНЪ, ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЕВЪ. Мщ. г. Таганрога, 24 л.; — У. Чл. О. С., по Керчь-Еникальск. градонач. (во 2 р.), 169 и 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. и 20 дн. Исп. 2 Іюня 905. | 904 96791 169 М.

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