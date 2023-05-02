Кобзев Тимофей Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кобзев
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 11 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4744. КОБЗЕВ ТИМОФЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 88 л., Каргатск. у., Ннжне-Чулымск. в. и с. Н. С. 3 уч. Каргатск. у. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 11/І—24.
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