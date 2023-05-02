Барбаков Егор Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барбаков
- Имя
- Егор
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13075. БАРБАКОВ, ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ, 22 л. Гр. Дмитровск. у., Рогачевск. в., с. Куликово; — Н. С. Замоскворецк. р. Пятницко-Якиманск. уч. г. Москвы, Мошеннич., лиш. св. 1 г. Исп. в окт. 920.
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