Большакова Лидия Николаевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Большакова
- Имя
- Лидия
- Отчество
- Николаевна
- Дата исполнения приговора
- 26 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13418. БОЛЬШАКОВА, ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА, 19 л. Гр. Грязовецк. у., Гаврильцевск. в. и д.; — Н. С. 4 уч. г. Вологды. Кража, пр. р. 6 м., с зач. 8 д. пр. з. Исп. 26 февр. 920.
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