Селянкина Елена Платоновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Селянкина
- Имя
- Елена
- Отчество
- Платоновна
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28598. СЕЛЯНКИНА, ЕЛЕНА ПЛАТОНОВНА, 29 л. Гр. Тверск. у., Каблуковск. в., с. Лисицы; — Н. С. 3 р. г. В.-Волочка. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 13 мая 920.
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