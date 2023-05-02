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Бугаев Алексей Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бугаев
Имя
Алексей
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
130363. БУГАЕВЪ, АЛЕКСѢЙ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ м. Екатеринбургск. у., Каслинск. в. и зав., 32 л.; — Екатеринбург. О. С. 18 Авг. 909, 2 ч. 221 У., арест. отд. 5 л. Исп. 23 Окт. 909. | 907 79143 1651 У.

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