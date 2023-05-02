Бугаев Алексей Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бугаев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130363. БУГАЕВЪ, АЛЕКСѢЙ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ м. Екатеринбургск. у., Каслинск. в. и зав., 32 л.; — Екатеринбург. О. С. 18 Авг. 909, 2 ч. 221 У., арест. отд. 5 л. Исп. 23 Окт. 909. | 907 79143 1651 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.