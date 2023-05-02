Покровский Николай Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Покровский
- Имя
- Николай
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7826. ПОКРОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 32 л., Ярославск, у., Бурмокинск. в. Ярославск. Губсуд Ст. ст. 105, 109. 114 ч. 1, лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 3 мая 923.
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