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Покровский Николай Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Покровский
Имя
Николай
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
03 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
7826. ПОКРОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 32 л., Ярославск, у., Бурмокинск. в. Ярославск. Губсуд Ст. ст. 105, 109. 114 ч. 1, лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 3 мая 923.

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