Ефремов Николай
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефремов
- Имя
- Николай
- Дата исполнения приговора
- 16 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4550. ЕФРЕМОВ НИКОЛАЙ, 24 л., Новоторжск. у. Лихославльск. в., д. Станки. Н. С. 3 уч. Новоторжск. у. Ст. ст. 147 и 176. лиш. св. 3 г. Исп. 16 февр. 923.
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