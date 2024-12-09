Цаплин Кузьма Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цаплин
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 503
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155523. ЦАПЛИНЪ, КУЗЬМА ИВАНОВЪ. К. Бобров. у., Пчелиновск. в., сл. Липовки, 20 л.; — Острогож. О. С. 4 Сент. 909, 1 1 4, 2 п. 134, 135, 140, 152, 1 ч. 1651, 9 и 1 ч. 1651 У., по сов. съ приг. Новочеркасск. О. С. отъ 15 Сент. 909 г. (169 М. — тюр. 3 м.), тюр. 1 г. Исп. 10 Нояб. 909.
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