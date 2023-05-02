Бель Кондратий Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бель
- Имя
- Кондратий
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101214. БѢЛЬ, КОНДРАТІЙ Филипповъ, 43 л. К. изъ сс. Балаганск. у., Черемховск. в., рд. Новоузинск. у., Нижерусланск. в., въ с. Фриденфельдѣ; — Иркутск. О. С., 21 Марта 911, 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 31 Мая 911. | 902 49884 1 ч. 1635 У. | 88 811 169 М. | 99 89077 1654¹ У. | 86 40826 1655 У. | 93 94329 1557 У., по сов. съ приг. напеч. въ 92 г. № 103848. | 90 11249 1655 У. | 85 46318 169 М.
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