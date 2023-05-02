Ренке Семен Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ренке
- Имя
- Семен
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 290
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86768. РЕНКЕ, СЕМЕНЪ АЛЕКСАНдровъ (онъ же Реньке), 30 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Малина, Радомысльск. у., рд. въ г. Кіевѣ; — Кіевск. О. С., 4 Марта 911, 2 ч. 1655 У., по слож. съ неотб. част. наказ. (досрочно освобожд.) по приг., напеч. въ 908 г. № 113602, арест. отд. 2 г. и 11 м. и 22 дн. Исп. 4 Мая 911. | 905 63376 1655 У. | 99 56375 1647 У. | 903 90330 169 М. | 98 39094 169 М. | 903 73031 169 М.
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