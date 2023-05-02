Бердников Егор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБердников Егор Григорьевич

Бердников Егор Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бердников
Имя
Егор
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
15 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 53
Источник
Скан
Оригинальная запись
1912. Бердников Егор Григорьевич, 45 л., Енисейск. г. и в., д. Подгорной. Н. С. 5 уч. Красноярск. у. Енисейск. г. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 3½ г., и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 15 янв. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close