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Сорокин Петр Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сорокин
Имя
Петр
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
25 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
29108. СОРОКИН, ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ; — Н. С. 2 уч. г. Перми. Неисполн. распоряж. милиции, пр. р. 1 г. Осужд. 25 янв. 920.

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