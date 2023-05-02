Волосков Петр Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волосков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144162. ВОЛОСКОВЪ, ПЕТРЪ МИХАЙловъ. К. Сенгилеев. у., в. и с. Новодѣвичья, 41 г.; — З. Н. 1 уч. Сенгилеев. у. 16 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 16 Окт. 909. | 907 1522 170¹ М. | 24 Авг. 90 г. М. С. 1 уч. Сенгилеев. у., 172 М. — тюр. 1½ м. | 12 Нояб. 902 г. З. Н. 2 уч. Сенгилеев. у., 170 М. — тюр. 1 г.
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