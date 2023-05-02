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Файгенбаум Зелик Вульфов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Файгенбаум
Имя
Зелик
Отчество
Вульфов
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
Источник
Скан
Оригинальная запись
140389. ФАЙГЕНБАУМЪ, ЗЕЛИКЪ ВУЛЬФОВЪ. Мщ. м. Кодня, Бѣльск. у., Сѣдлецк. г., 18 л., рд. въ д. Добрадинъ, гм. Костлиложъ, т. же у.; — Гроднен. О. С. 1 Сент. 909, 2 п. 134, 135, 140 и 1647 У., тюр. 10 м. Исп. 13 Окт. 909.

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