Куфтин Игнатий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куфтин
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16485. КУФТИН, ИГНАТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 30 л. Гр. Верхотурск. у., Ново-Туринск. в. и зав.; — Н. С. 8 уч. Пермск. у. Хищение, лиш. св. 8 м., с лиш. пр. 3 г. Исп. 9 окт. 920.
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