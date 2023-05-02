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Иванова Анастасия Степановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванова
Имя
Анастасия
Отчество
Степановна
Дата исполнения приговора
30 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
5204. ИВАНОВА АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВНА, 38 л., Старицк. у., Высоковск. в., д. Васьково. Н. С. 3 р. Старицк. у. Ст. 180, пор. пр. 2 г. Исп. 30 января 923.

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