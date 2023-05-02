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Корепанов Ефим Тихонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корепанов
Имя
Ефим
Отчество
Тихонович
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
16039. КОРЕПАНОВ, ЕФИМ ТИХОНОВИЧ, 68 л. Гр. Сарапульск. у., Шараканск. в.; — Н. С. 11 уч. Сарапульск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 14 окт. 920.

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