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Костылев Дмитрий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костылев
Имя
Дмитрий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
30 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
6762. КОСТЫЛЕВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 33 л., Павловск. у., Богородск. в., д. Охотино, В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр.. Ст. 180 п. «г», лиш. св. 9 м. и пор. пр. 1½ г., Исп. 30 авг. 923.

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