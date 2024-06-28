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Бивол Михаил Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бивол
Имя
Михаил
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
24 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
45225. БИВОЛЪ, МИХАИЛЪ ВАСИЛЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ царанъ Оргѣев. у., Самашканск. в., с. Печештъ, 40 л.; — Кишинев. О. С. (въ 6 р.), 152 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2½ г. Исп. 24 Мая 905. | 99 36687 1655 У. | 93 77854 170 М. | 95 85289 1655 У. | 80 12875 1647 У.

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