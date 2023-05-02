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Филатов Иван Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филатов
Имя
Иван
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
23 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 303
Источник
Скан
Оригинальная запись
10483. ФИЛАТОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ, 18 л., Тюмннск. окр., Новозаимск. р., с. Борочинского. Н. С. 14 уч. Тагильск. окр. Ст. 153, лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 23/Ѵ—26.

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