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Овчинников Василий Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Овчинников
Имя
Василий
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
27 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7126. ОВЧИННИКОВ ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ, 28 л., Терск, обл., ст. Михайловской. В. Т. Триб. Кавказск, окр. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 27 июня 923.

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