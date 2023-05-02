Федоров Михаил Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 350
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12935. Федоров Михаил Федорович, 33 л., Порховск. у., Боровичск. в., д. Борки. Ленинградск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.