Левин Иосек Мошков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Левин
- Имя
- Иосек
- Отчество
- Мошков
- Дата исполнения приговора
- 04 февраль 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 139
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33068. ЛЕВИНЪ, ІОСЕКЪ МОШКОВЪ. АРОновъ. Мщ. д. и гм. Піонтекъ, Ленчицк. у., 19 л.; — Пет роков. О. С. (въ 5 р.), 169, 5 и 8 п. 170 и 3 п. 170¹ М., по сов. съ приг. сего С. отъ 20 Нояб. 904 г., тюр. 4 м., съ зачет. 1 м. и 13 дн., отб. по приг. М. С. 13 уч. г. Лодзи отъ 10 Дек. 902 г. Исп. 4 Февр. 904 (Вѣр.). | 903 79314 169 М. | 902 65902 169 М. | 903 49353 169 М. | 901 12991 172 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.