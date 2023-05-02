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Путанов Алексей Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Путанов
Имя
Алексей
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
27989. ПУТАНОВ, АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 65 л. Гр. Костромск. у., Куниковск. в. и с.; — Н. С. 8 уч. Костромск. у. Укрыват. краден., лиш. св. 2 г. условно., по амн. от. нак. освоб.

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