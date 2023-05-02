Шилов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШилов Николай Павлович

Шилов Николай Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шилов
Имя
Николай
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
04 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 372
Источник
Скан
Оригинальная запись
12905. ШИЛОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 19 л., Бузулукск. у., с. Добри. Н. С. Деж. кам. г. Свердловска. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 4/ѴІІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close