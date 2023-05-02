Байков Илларион Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайков Илларион Павлович

Байков Илларион Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Байков
Имя
Илларион
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
330. Байков Илларион Павлович (он же Мартынов Семен Григорьевич, Петров Владимир Павлович, Зюков Василий Федорович), 33 л., Островск у., Толковск. в., д. Юдино. Н. С. Особ. кам. Ленинградск у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 20/Х—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.