Байков Илларион Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Байков
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 330. Байков Илларион Павлович (он же Мартынов Семен Григорьевич, Петров Владимир Павлович, Зюков Василий Федорович), 33 л., Островск у., Толковск. в., д. Юдино. Н. С. Особ. кам. Ленинградск у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 20/Х—26.
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