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Еременко Петр Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Еременко
Имя
Петр
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
30 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
4436. ЕРЕМЕНКО ПЕТР СЕМЕНОВИЧ, 19 л., Купянск. у., Покровск. в., с. Табоевки. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 184 ч. 1, лиш. св. 3 г. 9 м. Исп. 30 апр. 923.

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