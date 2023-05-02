Трофимов Гавриил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимов Гавриил Григорьевич

Трофимов Гавриил Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трофимов
Имя
Гавриил
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 352
Источник
Скан
Оригинальная запись
12070. ТРОФИМОВ ГАВРИИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 20 л., Чебоксарск. у., Тоташевск. в., д. Мокшан. Главсуд Татарск. АССР. Ст. ст. 95, 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 30/Х—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close