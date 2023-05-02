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Хечересов Сергей Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хечересов
Имя
Сергей
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
27 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 378
Источник
Скан
Оригинальная запись
12962. ХЕЧЕРЕСОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 31 г., Ростовск. окр., г. Нихичевани. н/Д. Северо-Кавказск. Крайсуд. Ст. 188, лиш. св. 3 г. П. в. в. с. 27/ХІІ—24.

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