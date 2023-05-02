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Маренич Трофим Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маренич
Имя
Трофим
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8741. МАРЕНИЧ ТРОФИМ СЕРГЕЕВИЧ, 22 л., б. Царицынск. у., Красноармейск. в., с. Федосеевки. В. Т. 1 стр. дивил. Ст. ст. 86, 105, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Срок исп. не указ., осужд. 4 окт. 923.

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