Маренич Трофим Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маренич
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8741. МАРЕНИЧ ТРОФИМ СЕРГЕЕВИЧ, 22 л., б. Царицынск. у., Красноармейск. в., с. Федосеевки. В. Т. 1 стр. дивил. Ст. ст. 86, 105, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Срок исп. не указ., осужд. 4 окт. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.