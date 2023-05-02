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Блохин Петр Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Блохин
Имя
Петр
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
26 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
45262. БЛОХИНЪ, ПЕТРЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Бѣжецк. у., Княжевск. в., д. Княжа, 26 л.; — Кашин. О. С., 556 и 1 ч. 567 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 26 Апр. 905.

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