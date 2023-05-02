Блохин Петр Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блохин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45262. БЛОХИНЪ, ПЕТРЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Бѣжецк. у., Княжевск. в., д. Княжа, 26 л.; — Кашин. О. С., 556 и 1 ч. 567 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 26 Апр. 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.