Юрчук Василий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юрчук
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 10 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 347
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47129. ЮРЧУКЪ, ВАСИЛІЙ ИВАНОВЪ (онъ же Затолюкъ). Сс.-посел. Минусин. у., Новоселовск. в., д. ТриФфоновки, 25 л., рд. Новоградволын. у., въ в. и с. Кустовцѣ; — Кіев. С. П., 115, 134, 135, 9 и 1 ч. 1455 У. и § ІѴ 437 У. о сс., каторж. раб. 16 л. Исп. 10 Апр. 907. | 903 92916 225 У., по сов. ст. приг., напеч. въ 903 г. № 39907 и 902 г. № 71743. | 99 8340 1647 У. | 96 9898 169 М. | 96 78780 1643 У. | 94 37659 172 М.
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