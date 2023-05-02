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Иванов Владимир Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Владимир
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 146
Источник
Скан
Оригинальная запись
5110. ИВАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 19 л., Островск. у., Жеребцовск. в., д. Гродаева. Н. С. 11 уч. Троцк. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 23 ноября 923.

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